Assistenza domiciliare. Oltre 19 milioni ad Ats Brianza per potenziare i servizi

Rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per la popolazione over 65

Piazza: “È una misura concreta che rafforza i servizi sul territorio”

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato le modalità di assegnazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’anno 2025, destinate al potenziamento delle cure domiciliari nell’ambito del sub-investimento M6C1 1.2.1 “La casa come primo luogo di cura (ADI)”.

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 142.775.760 euro e saranno destinate al rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per la popolazione over 65, con un’attenzione particolare alle cure palliative e al servizio di RSA Aperta, erogati attraverso la rete pubblica e quella privata accreditata.

“Si tratta di un investimento strutturale che rafforza la rete territoriale e rende la presa in carico più capillare e accessibile, anche nei piccoli comuni e nelle aree più decentrate. Possiamo contare su un sistema sanitario più vicino alle persone, capace di rispondere concretamente alle esigenze di una popolazione che invecchia, ma che vuole restare il più possibile nella propria casa e nel proprio contesto di vita. È una misura concreta che rafforza i servizi sul territorio, valorizza il lavoro degli enti gestori e consente di portare l’assistenza sanitaria direttamente nelle case dei cittadini” dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Le risorse sono state ripartite tra le ATS lombarde sulla base di criteri che considerano il numero di pazienti assistiti, la necessità di compensare eventuali squilibri rispetto alla media regionale per ciascuna tipologia di servizio e l’obiettivo di migliorare dell’8% i risultati ottenuti nel 2024.

Ad ATS Brianza è stato assegnato un budget complessivo di 19.175.124 euro, così ripartito: 11.051.192 euro per le cure domiciliari (C-DOM), 3.593.362 euro per le cure palliative domiciliari (CP-DOM) e 4.530.570 euro per il servizio di RSA Aperta. Le ATS dovranno stipulare i contratti di scopo con i gestori entro l’8 agosto 2025, nel rispetto delle tempistiche previste.

“L’approvazione di questa delibera conferma l’impegno di Regione Lombardia nel consolidare il modello di assistenza territoriale delineato dal DM 77/2022, valorizzando l’integrazione sociosanitaria, la presa in carico personalizzata e la prossimità delle cure” conclude Piazza.