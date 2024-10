Autonomia, la Lombardia è pronta: “Stabilito il metodo di lavoro”

Il presidente Fontana: “Avvio negoziato molto positivo, le regioni proseguiranno”

“Giornata storica perché finalmente prende il via un processo che la nostra Regione attende da decenni”

LECCO – “Il negoziato inizia benissimo, sono molto soddisfatto. Finalmente stiamo realizzando concretamente una riforma fondamentale per il futuro della Lombardia”. Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l’avvio dei negoziati tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia previste dalla legge 86/2024.

Alla riunione, su sua delega, ha partecipato il sottosegretario regionale all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza: “Oggi – ha fatto sapere – abbiamo stabilito un metodo e deciso che le quattro Regioni che hanno chiesto l’avvio dei negoziati con il Governo per l’attuazione dell’Autonomia continueranno a lavorare congiuntamente per ottenere il prima possibile questo obiettivo”.

Questa, ha sottolineato l’esponente della Giunta lombarda “è una giornata storica, fortemente simbolica, perché finalmente prende il via un processo che la nostra Regione attende da decenni. Abbiamo concordato, sulla proposta del Ministro, di affrontare congiuntamente con Piemonte, Liguria e Veneto le materie sulle quali abbiamo avanzato richieste, visto che in larga parte sono coincidenti ed è quindi utile che vangano trattate in parallelo”.

Nel corso dell’incontro, ha proseguito il sottosegretario “è stato dato particolare rilievo alle funzioni sottostanti certe materie. Questo anche per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando. Cioè, non stiamo cercando di creare dei ‘nuovi ministeri’ paralleli a quelli già esistenti, ma vogliamo ottenere il decentramento di funzioni amministrative che hanno risvolti rilevanti sulla vita quotidiana dei cittadini e dei territori, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e migliori servizi”.

Piazza infine ha ringraziato il ministro Calderoli: “per il lavoro svolto e per l’attenzione che continua a dimostrare nel confronto con le Regioni. Regione Lombardia è pronta a declinare tutte le funzioni di carattere amministrativo delle materie oggetto di trattativa così da poter dimostrare in maniera concreta i risvolti positivi di questo percorso”.