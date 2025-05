AVS: incontro con Tino Magni e Martina Bonacina per parlare dei referendum

L’incontro, organizzato da AVS e promosso dalla CGIL, è programmato per venerdì 23 maggio

“Crediamo che sia urgente e necessario riportare al centro dell’agenda politica la dignità del lavoro”

LECCO – Alleanza Verdi e Sinistra Italiana hanno organizzato per venerdì 23 maggio alle ore 21, presso la sede di Sinistra Italiana in Corso Martiri della Liberazione 152/c a Lecco, un incontro pubblico dedicato al referendum sul lavoro promosso dalla CGIL, in vista del voto dell’8 e 9 giugno.

L’incontro vedrà la partecipazione di diverse figure di spicco dei partiti: Tino Magni, Senatore di Alleanza Verdi e Sinistra e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza e Martina Bonacina, cronista e laureata in Economia, attiva sui temi del lavoro e dell’informazione economica.

Sarà l’occasione per approfondire i contenuti e le ragioni della campagna referendaria che punta a rafforzare i diritti di lavoratrici e lavoratori, migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare la precarietà.

Tino Magni dichiara: “In un momento storico segnato dall’aumento degli incidenti sul lavoro, dal dilagare dei contratti precari e dalla progressiva erosione delle tutele, crediamo che sia urgente e necessario riportare al centro dell’agenda politica la dignità del lavoro. Il referendum rappresenta uno strumento di partecipazione democratica e di riscatto collettivo: votare SÌ significa scegliere un modello di società più giusto, in cui i diritti non siano mai considerati un ostacolo, ma il fondamento della civiltà.”

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e intende offrire uno spazio di confronto e partecipazione su temi centrali per il presente e il futuro del mondo del lavoro.