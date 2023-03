Azione a Primaluna: “Giovani e Imprese” ci sarà anche l’ex ministro Gelmini

L’incontro promosso da Azione in Valsassina guardando ai giovani e alle imprese delle aree montane

L’1 aprile a Primaluna incontro tra gli ospiti gli ex ministri Mariastella Gelmini, Fabrizio Benzoni e la senatrice Giusy Versace

PRIMALUNA – L’attività di Azione Provincia di Lecco in Valsassina non si ferma alle campagne elettorali, ma prosegue anche in questa primavera. Il Partito guidato da Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, ha organizzato per sabato prossimo 1 aprile a Primaluna, alle 17.30, un importante evento dedicato proprio ai giovani e alle imprese delle Aree Interne e montane.

“I Comuni della Valsassina dal 2021 sono parte dell’Area Interna Alto Lago di Como Valli del Lario. Per un territorio essere riconosciuti parte di un’area interna dalle istituzioni significa diventare formalmente un’area su cui concentrare politiche ed opportunità per contrastare i fenomeni di riduzione di opportunità e di abbandono” spiegano ad Azione.

In questa direzione va l’evento organizzato dal partito e dal titolo “Giovani e Imprese: quali prospettive nelle aree interne e Montane”.

All’evento, che si terrà alle 17.30 nel Salone della Scuola dell’Infanzia di Primaluna in Via San Rocco, parteciperanno politici nazionali come l’On. Mariastella Gelmini, ex ministro agli affari Regionali nel governo Draghi, Fabrizio Benzoni, deputato membro della Commissione Attività Produttive e la Sen. Giusy Versace Vicepresidente della Commissione Cultura del Senato.

I politici “azionisti” dialogheranno con esperti di strategie di sviluppo per le aree interne come la Dott.ssa Giulia Valeria Sonzogno, dottoranda in Studi Urbani e Regionali, referente del Comitato Tecnico Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio, e il Dott. Francesco Gerli, ricercatore e docente sui temi di imprenditorialità e di innovazione sociale (oltreché amministratore locale).

Politici e ricercatori si confronteranno direttamente con le voci del territorio rappresentate dal padrone di casa, il Sindaco di Primaluna, Mauro Artusi e da Don Giacomo Manzotti, responsabile della Pastorale Giovanile della Valsassina.

“Con questo evento – spiegano dal partito – Azione Lecco intende costruire con partecipazione, competenze ed energie strategie e politiche che sappiano dare spazio ed opportunità ai giovani di tutta la Provincia, partendo dai Valsassinesi”.