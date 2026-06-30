Azione: “Buon lavoro al Consiglio Comunale, vigileremo con spirito costruttivo”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Ieri sera abbiamo assistito alla prima seduta del nuovo consiglio comunale del capoluogo lecchese. A nome di Azione auguriamo buon lavoro a tutti i rappresentanti eletti, a cui spetta l’onere e l’onore di ricoprire il proprio ruolo amministrativo di maggioranza o di minoranza con responsabilità e vivo impegno per fare bene per la cittadinanza di Lecco e della provincia.

Come partito vigileremo sull’operato dell’amministrazione guidata da Filippo Boscagli e lavoreremo affinché le tante proposte elaborate con il gruppo di Orizzonte per Lecco, di cui Mauro Fumagalli è portavoce in consiglio comunale, possano essere da stimolo per un lavoro serio per migliorare la vivibilità della città, dagli investimenti per il territorio e in particolare per i rioni (tra vigili di quartiere, sistemazione degli spazi pubblici e dei centri sportivi e di socialità) ai servizi per le persone, specie quelle che vivono situazioni di fragilità e marginalità.

Accanto a questo, crediamo che il futuro, anche di Lecco, non possa prescindere da una grande cura per la partecipazione democratica (che rimane la conquista di civiltà più grande che sia stata raggiunta) e da azioni concrete per preservare l’ambiente, a partire dall’aria che respiriamo, e la salute delle persone (il caldo di questi giorni, che mette in sofferenza tante persone e tanti settori, lo testimonia).

Su questi aspetti di fondamentale importanza bisogna collaborare insieme nell’interesse della città, solo così si possono raggiungere obiettivi concreti e ridestare la fiducia dei cittadini nella cosa pubblica.

Ci auguriamo quindi che in questi anni si faccia un lavoro serio in Consiglio comunale, che guardi in questa direzione al futuro del nostro paese e mai ai tornaconti dei gruppi che lo guidano.

Azione Lecco