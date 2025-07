Azione Lecco. Assemblea per rafforzare dialogo e partecipazione

L’Assemblea si terrà il 1° agosto alla presenza dell’On. Fabrizio Benzoni

LECCO – Il percorso di crescita e radicamento di Azione nella provincia di Lecco continua con un appuntamento fondamentale dedicato al dialogo e alla partecipazione. Venerdì 1° agosto, a partire dalle ore 19, presso la Sala Meeting del Lecco Hostel (Corso Giacomo Matteotti 89), si terrà l’Assemblea degli iscritti del gruppo lecchese di Azione.

A condurre questo momento di confronto sarà l’On. Fabrizio Benzoni, Segretario Regionale di Azione, che dialogherà con iscritti, attivisti e cittadini interessati per discutere insieme il presente e il futuro del partito in Lombardia.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di consolidare la presenza di Azione sul territorio, promuovendo una politica concreta, basata su ascolto, partecipazione e una visione riformista. In un panorama politico spesso frammentato e segnato da forti polarizzazioni, l’assemblea si presenta come un’opportunità per condividere valori comuni, analizzare le sfide politiche e amministrative che interessano la provincia di Lecco e contribuire alla costruzione di un’alternativa seria, competente e civica” spiegano da Azione Lecco.

Durante l’incontro si affronteranno il ruolo di Azione a livello regionale e nazionale, le politiche locali e le prospettive in vista delle prossime elezioni comunali e provinciali. L’assemblea rappresenterà inoltre un’occasione per rafforzare l’impegno degli iscritti e coinvolgere nuove energie nel progetto politico.

L’appuntamento è aperto a tutti: non solo agli iscritti, ma anche a simpatizzanti, cittadini interessati, amministratori locali e realtà civiche che condividono i valori di europeismo, competenza ed etica pubblica.