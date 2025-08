Azione Lecco: assemblea provinciale tra bilanci e nuove sfide

Il punto sulle attività svolte, nuovi ingressi e nuovi obiettivi per il futuro

La segretaria provinciale Eleonora Lavelli ha illustrato i risultati raggiunti

LECCO – Si è svolta l’assemblea provinciale di Azione Lecco, un momento significativo per fare il punto sul lavoro svolto finora e delineare le strategie future. All’incontro ha preso parte l’Onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale, insieme ai segretari provinciali di Monza Brianza, Como, Sondrio e Varese, a conferma del forte spirito di collaborazione e della visione condivisa che anima il partito.

Nella sala gremita, al limite della capienza, erano presenti anche esponenti e rappresentanti di realtà associative locali, a testimonianza dell’impegno di Azione nel promuovere il dialogo con tutti coloro che contribuiscono attivamente al benessere della società.

Particolarmente significativa è stata la visita dell’onorevole Fabrizio Benzoni alla Casa Circondariale di Lecco, un luogo che non dovrebbe essere percepito come separato dalla città, ma riconosciuto nel suo significato più autentico: una “casa” tra le case. Proprio attraverso l’impegno di Benzoni, Azione ha portato avanti numerose proposte volte a migliorare le condizioni di vita nelle carceri, restituendo centralità alla dignità e al percorso di riabilitazione dei detenuti.

L’evento ha rappresentato un importante momento di bilancio e riconoscimento per il lavoro svolto dalla segreteria uscente. La segretaria provinciale Eleonora Lavelli ha illustrato i risultati raggiunti, affiancata dai membri del suo team: Sara Macchi (responsabile comunicazione), Mauro Artusi (responsabile enti locali), Basilio Pugliese (responsabile organizzazione) e Andrea Colazzo (responsabile Under 30).

Uno dei momenti più significativi dell’assemblea è stato il rinnovo del direttivo, che si arricchisce di tre nuove figure riconosciute per il loro impegno e la costante dedizione. Entrano a farne parte Alberto Locatelli, consigliere comunale di Valmadrera, insieme ai militanti Alessandro Longoni e Giuseppe Lanzillotti. Il loro ingresso rappresenta un passo importante nella crescita di Azione sul territorio e nella preparazione alle sfide future.

L’assemblea si è conclusa con una sessione di confronto e programmazione, durante la quale sono state tracciate le prossime sfide che Azione Lecco intende affrontare nei mesi a venire. L’obiettivo resta quello di essere un punto di riferimento credibile per i cittadini, continuando a lavorare con impegno per il benessere della comunità. Ogni contributo, da parte di chi condivide questi valori e si impegna per una politica seria e costruttiva, è non solo benvenuto, ma fondamentale.