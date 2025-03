Azione Lecco: l’11 marzo incontro sul futuro dell’energia, anche nucleare

Evento dal titolo “Energia del Futuro: Nucleare, Ambiente e Sostenibilità”

L’incontro si svolgerà l’11 marzo alle 18:30 in via Seminario a Lecco

LECCO – La crisi climatica, la sicurezza energetica e la necessità di soluzioni sostenibili per l’ambiente e per le finanze di cittadini, Comuni e imprese pongono sfide urgenti per il futuro. Per approfondire questi temi e stimolare un dibattito costruttivo, Azione Lecco organizza l’11 marzo alle 18:30, in via Seminario a Lecco, l’evento “Energia del Futuro: Nucleare, Ambiente e Sostenibilità”.

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali dell’Onorevole Fabrizio Benzoni di Azione, il partito che nei giorni scorsi ha presentato in Parlamento un disegno di legge di iniziativa popolare per l’inserimento dell’energia nucleare nel mix energetico italiano.

A seguire, parteciperanno al dibattito il Professor Giuseppe Zollino, Responsabile Nazionale per l’energia e l’ambiente di Azione, nonché docente di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari all’Università di Padova.

Accanto a lui interverranno Stefano Cappello, CEO e cofondatore di LIMENET, una realtà lecchese che ha brevettato una tecnologia innovativa per lo stoccaggio di anidride carbonica sotto forma di bicarbonato di calcio in acqua di mare, e Claudia Pavarini, manager esperta nel settore energetico.

L’evento offrirà l’opportunità di approfondire, grazie a voci autorevoli, le principali sfide legate alla transizione energetica, trattando temi come l’uso del nucleare, le energie rinnovabili, la direttiva Green e le politiche di sostenibilità.