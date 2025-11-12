Azione Lecco presenta in piazza a Lecco e Merate l’agenda liberale

Gazebo per approfondire le proposte su sanità, scuola e salari e confrontarsi con cittadini e simpatizzanti

L’iniziativa si terrà sabato 15 novembre

LECCO/MERATE – Azione Lecco partecipa alla mobilitazione “10 azioni per l’Italia”, lanciata dal Segretario nazionale Carlo Calenda, presentando sabato 15 novembre le proposte dell’agenda liberale e riformista che il partito propone per il Paese. L’iniziativa si terrà a Lecco, in Via Roma 2, dalle 9 alle 13, e a Merate, in Piazza Prinetti, dalle 15 alle 18.

I gazebo offrono un’occasione di confronto aperto, in cui iscritti, simpatizzanti e cittadini potranno approfondire le proposte del partito e contribuire con idee ed esperienze, con particolare attenzione alle tre “S” su cui Azione concentra il proprio impegno: sanità, scuola e salari. Proprio su questi temi l’assemblea provinciale, riunita a Lecco lunedì scorso, ha deciso di concentrare il proprio impegno sul territorio.

“In un momento in cui il dibattito pubblico rischia di perdersi tra slogan e contrapposizioni sterili – sottolinea Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco – riteniamo fondamentale tornare a confrontarci sui temi che realmente incidono sulla vita di tutti e sul futuro del Paese: creare opportunità per i giovani, garantire sanità e istruzione di qualità, sostenere il lavoro qualificato, rendere l’Italia più competitiva e migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone. Lo facciamo direttamente in piazza, dialogando con tutti”.

L’iniziativa fa parte del percorso di partecipazione e coinvolgimento territoriale che Azione sta promuovendo in tutta la provincia, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete, vicine alle esigenze della realtà locale.