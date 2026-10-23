Azione Lecco, “prezzi sostenibili e diritto allo studio”. Dopo le proteste bisogna intervenire

“La sicurezza è necessaria, ma ai giovani servono risposte”, Azione Lecco riporta l’attenzione sulle motivazioni dei cortei contro il carovita

Aumento del costo della vita incide sui giovani e sulle loro famiglie e l’indipendenza diventa un miraggio lontano

LECCO – Le proteste dei giovani riportano al centro il costo della vita, il diritto allo studio e le difficoltà di raggiungere l’indipendenza economica. È su questi temi che interviene Giuseppe Lanzillotti, responsabile U30 di Azione Lecco, che condanna le violenze registrate a Milano, ma invita a non perdere di vista le ragioni delle manifestazioni pacifiche che si stanno svolgendo in diverse città italiane. Tra gli studenti scesi in piazza ci sono anche ragazzi del liceo M.G. Agnesi di Merate.

“La violenza va condannata senza ambiguità, ma le ragioni di chi protesta pacificamente meritano ascolto e risposte concrete”, sottolinea Lanzillotti, richiamando l’attenzione sulle difficoltà economiche che condizionano sempre più le prospettive delle nuove generazioni.

Il nodo principale è il carovita. Tra affitti, bollette, spesa e trasporti, diventare indipendenti è sempre più difficile, anche per chi riesce a trovare un lavoro. Gli stipendi, evidenzia il responsabile dei giovani di Azione Lecco, faticano a tenere il passo con i costi delle abitazioni e dei servizi, mentre risparmiare per proseguire gli studi diventa un’impresa per molte famiglie.

Un quadro che si riflette anche nell’età in cui i giovani italiani lasciano la casa dei genitori. Secondo i dati Eurostat citati da Lanzillotti, la media è di 30,2 anni. Dietro questo dato ci sono percorsi di autonomia rinviati, esperienze formative a cui si deve rinunciare e progetti personali che rischiano di restare in sospeso per ragioni economiche.

Particolarmente difficile è la condizione degli studenti fuori sede, alle prese con canoni d’affitto elevati, spese di trasporto, tasse universitarie e costi quotidiani. Quando sostenere gli studi diventa troppo oneroso, la scelta del percorso universitario rischia di dipendere più dalle disponibilità economiche della famiglia che dalle capacità e dalle aspirazioni individuali.

“Il diritto allo studio deve rappresentare un’opportunità concreta per tutti, non un privilegio riservato a chi può permetterselo”, ribadisce Lanzillotti, indicando nelle disuguaglianze economiche una questione che riguarda non soltanto i singoli studenti, ma l’intera società.

Nel suo intervento, il responsabile U30 di Azione Lecco richiama anche le condizioni delle scuole italiane, sottolineando la necessità di interventi di ristrutturazione degli edifici, di un adeguato numero di insegnanti e di un sostegno efficace per gli studenti con disabilità. Un impegno che, secondo la formazione politica, deve tradursi in investimenti pubblici, inclusione e percorsi capaci di preparare i ragazzi a un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Le proposte del partito sono raccolte nel Piano Scuola di Azione e puntano a rafforzare il diritto allo studio, favorire l’accesso ad alloggi a prezzi sostenibili e modernizzare gli istituti scolastici.

Il messaggio politico, conclude Lanzillotti, è la necessità di distinguere tra protesta pacifica e violenza, senza confondere la condanna degli episodi violenti con il mancato ascolto delle ragioni che spingono i giovani a manifestare. Il tema, per Azione Lecco, è garantire alle nuove generazioni condizioni più eque per studiare, lavorare e conquistare la propria autonomia.