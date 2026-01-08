Azione Lecco ricorda Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia

Oggi, 8 gennaio, ricorre l’anniversario della morte del giornalista Beppe Alfano ucciso da Cosa Nostra

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo una nota di Azione Lecco in merito all’anniversario oggi, 8 gennaio, della morte di Beppe Alfano, corrispondente del quotidiano La Sicilia, ucciso da Cosa Nostra 33 anni fa.

La mafia non uccide soltanto vite, ma tenta di spegnere anche le coscienze. L’anniversario dell’assassinio del giornalista Beppe Alfano ci richiama oggi, con forza, a questa verità.

L’amore per la propria terra e la promessa di lasciare ai figli una Sicilia più giusta e libera rappresentano l’eredità più autentica che Beppe Alfano ha consegnato al Paese. Attraverso la sua penna coraggiosa, Alfano ha squarciato il velo sugli interessi di Cosa Nostra, denunciandone dapprima i legami con la politica e successivamente il coinvolgimento nelle grandi opere pubbliche, con particolare attenzione alla mafia barcellonese.

Corrispondente del quotidiano La Sicilia, Alfano ha servito con lealtà e determinazione i cittadini onesti, pagando con la vita il suo impegno per la verità: fu assassinato da Cosa Nostra l’8 gennaio 1993.

Azione Lecco ne ricorda oggi e sempre il sacrificio, rinnovando l’impegno per la legalità anche grazie al lavoro instancabile di sua figlia, Sonia Alfano, figura centrale nella lotta alla criminalità organizzata in Italia e componente del Direttivo Nazionale di Azione. Un percorso che prosegue idealmente la stessa strada di giustizia, onestà e responsabilità civile tracciata da Beppe Alfano.

“Come Azione Lecco riteniamo fondamentale coltivare la memoria e mantenere alta l’attenzione e la conoscenza del fenomeno mafioso. La presenza dello Stato, il senso civico e il ruolo delle Istituzioni rappresentano il primo e più efficace antidoto a una scelta di vita criminale” conclude Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco.