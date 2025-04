Azione Lecco scende in piazza per un confronto su sicurezza, viabilità e servizi

Numerosi i cittadini incontrati e ascoltati nei tre fine settimana di gazebo

“Ora dobbiamo contribuire a costruire ‘la Lecco che sogniamo’, un pezzettino alla volta”

LECCO – Numerosi i cittadini incontrati e ascoltati nei tre fine settimana di gazebo promossi da Azione Lecco in piazza XX Settembre. Sicurezza, viabilità e servizi alla persona sono stati i temi più sentiti e condivisi durante il confronto.

“È stato bello confrontarsi con chi si è fermato anche solo pochi minuti per uno scambio, un’opinione, un suggerimento e magari anche qualche critica aspra, ma franca – continua Basilio Pugliese, responsabile organizzativo – Faremo tesoro di tutte le chiacchierate ed analizzeremo le risposte del sondaggio proposto per elaborare la nostre proposte”.

“Le iniziative di confronto e dibattito di Azione non si limiteranno solo all’obiettivo delle prossime elezioni amministrative, ma vogliamo coltivare il dialogo continuo con la città” commenta Basilio Pugliese.

“Per agire e decidere occorre mettersi in ascolto delle persone, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi sabati di aprile passati in piazza tra le persone. Ora dobbiamo contribuire a costruire ‘la Lecco che sogniamo‘, un pezzettino alla volta” conclude Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione.