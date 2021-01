Azione Lecco sulla scuola: “Servono garanzie di date e programmi realizzabili”

Redatto un documento per mettere in luce le principali criticità relative al rientro a scuola

“Milioni di persone in balìa di promesse sin dal principio irrealizzabili e destinate ad essere smentite”

LECCO – In vista dell’imminente, seppur controversa, riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, i Comitati di Azione della Provincia di Lecco hanno redatto un breve documento che intende mettere in luce le principali criticità relative al rientro a scuola degli studenti degli istituti secondari e le possibili soluzioni praticabili in un contesto di crescente incertezza.

“In generale, abbiamo constatato come le misure intraprese finora dai vari livelli della governance pubblica abbiano portato a una costante delega delle responsabilità nei confronti sia dei singoli istituti che delle autorità prefettizie, che si sono trovati a dover decidere su tematiche che spaziano dalla programmazione dei trasporti alla tutela della salute – fanno sapere i referenti di Azione per la Provincia di Lecco -. Si tratta di un’attuazione quanto mai snaturata del concetto di autonomia scolastica, più assimilabile a uno scaricabarile che a un modello atto a valorizzare le diversità dei singoli territori e realtà”.

“Nonostante la complessità delle problematiche legate al rientro a scuola degli studenti delle scuole secondarie, alcune azioni puntuali possono essere rapidamente implementate, quali la frequenza in presenza al 50% della popolazione studentesca, un maggiore coordinamento nella gestione del trasporto pubblico locale, l’acquisizione di strumenti idonei al fine di garantire la didattica a distanza e in presenza in sicurezza, e il rafforzamento del sistema di tracciamento a livello locale. In questo momento risulta però ancor più urgente offrire a tutto il mondo della scuola la garanzia di date e programmi realizzabili, senza lasciare milioni di persone in balìa di promesse sin dal principio irrealizzabili e destinate ad essere smentite”.

I comitati di Azione della provincia continueranno a monitorare con sguardo critico la situazione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale della scuole per il futuro dei nostri giovani e del nostro Paese. Di seguito il documento redatto per mettere in luce le principali criticità relative al rientro a scuola degli studenti degli istituti secondari e sulle possibili soluzioni praticabili.

POSITION PAPER DI AZIONE – IL SISTEMA SCOLASTICO I TEMPI DEL COVID