Azione Lecco ricorda a Aldo Moro, “padre costituente della politica italiana”

Il 9 maggio 1978 venne trovato il corpo di Aldo Moro a Roma

“Il suo senso dello Stato e la sua statura morale hanno lasciato un’impronta indelebile nella politica nazionale”

LECCO – A 48 anni di distanza dall’uccisione di Aldo Moro Azione Lecco vuole ricordare il grande statista italiano, ricordandone l’esempio.

“Il 9 maggio 1978 in via Caetani a Roma venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, giustiziato dalle brigate rosse dopo il sanguinoso sequestro avvenuto a marzo dello stesso anno” rimarca la segretaria Eleonora Lavelli.

“Azione Lecco vuole ricordare questo grande padre costituente della politica italiana, più volte Ministro e Presidente del Consiglio, il cui senso dello Stato e la cui statura morale hanno lasciato un’impronta indelebile nella politica nazionale”.

Da qui l’auspicio: “Auguriamo una buona festa dell’Europa a tutti, che l’esempio di Aldo Moro e Peppino impastato, ci siano da guida in questi tempi bui, per costruire una strada per una Europa unita”.