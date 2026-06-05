Ballottaggio. 111 nomi a sostegno di Boscagli e il messaggio del sindaco di Venezia

“Lecco ha l’occasione di avere un sindaco che ha fatto esperienza sul territorio”

Il sindaco di Venezia Simone Venturini sostiene Filippo Boscagli in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno

LECCO – “So il tuo impegno, conosco la tua esperienza e la tua passione per il territorio e per questo voglio augurarti uno straordinario risultato. Lecco ha l’occasione di avere un sindaco che ha fatto esperienza sul territorio, che ha una chiara collocazione valoriale e che rappresenta una nuova generazione di amministratori, un po’ come la mia esperienza a Venezia. Spero di potermi trovare presto con te: due sindaci giovani innamorati del loro territorio”.

Queste le parole del sindaco di Venezia Simone Venturini a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi. Al video-messaggio del neo sindaco si aggiunge anche una lista di 111 firme della società civile lecchese che hanno scelto di metterci la faccia per sostenere il candidato della coalizione di centrodestra che, nel primo turno, si è fermato al 48,65%, circa 6 punti avanti all’avversario di centrosinistra Mauro Gattinoni (42,53%).