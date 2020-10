Ballottaggio a Lecco, vince Mauro Gattinoni: “Sarò il sindaco di tutti, anzi, di ciascuno”

Grande festa per la vittoria di Mauro Gattinoni, eletto sindaco di Lecco

“Grande lavoro che ha dato un grande risultato, ho tanta voglia di iniziare”

LECCO – “Sarò il sindaco di tutti, anzi, di ciascuno”. E’ raggiante Mauro Gattinoni, neo sindaco di Lecco con 31 voti di scarto rispetto a Peppino Ciresa. Una sfida all’ultimo voto quella tra i due candidati in questo ballottaggio, dopo la vittoria, al primo turno, di Ciresa (48,71% i consensi raccolti il 20-21 settembre, 41,67% quelli invece ottenuti da Gattinoni).

Oggi è accaduto quello che molti davano per impossibile, una rimonta incredibile che, dopo un iniziale testa a testa, ha visto Gattinoni e la sua coalizione vincere per una manciata di voti sul favorito centrodestra.

Dopo aver festeggiato l’elezione nella sede del PD a Rancio, dove ha seguito lo spoglio, Gattinoni ha raggiunto la sede di Fattore Lecco in via Dante dov’è stato accolto da applausi e dal suono del clacson. Ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, non lesinando anche abbracci e strette di mano. La vittoria l’ha dedicata alla moglie Paola.

VIDEO – L’arrivo di Gattinoni

“E’ finita una stagione della vita importantissima per me. Questa campagna elettorale è stata lunga ogni oltre aspettativa. Già ieri mi sentivo sollevato e a posto con la mia coscienza. Il lavoro fatto ha dato il suo risultato. Sento un’energia pazzesca e ho tanta voglia di iniziare”.

Quanto alla coalizione: “Ci siamo trovati insieme sui progetti. Sui contenuti abbiamo trovato una sintesi per fare insieme il passo. Credo che questa sintonia costruita in questi mesi di lockdown è la migliore garanzia per il futuro”.

Gattinoni ha commentato anche sulla vittoria raggiunta con pochi voti di scarto: “Credo che dal punto di vista sostanziale si tratterà di ricucire un rapporto con i cittadini. Ma permettetemi anche di stigmatizzare chi ha lavorato per dividere e contrapporre, anche con fake news e iperboli, nelle ultime settimane. Un comportamento che non ha premiato perché sulla carta il vantaggio poteva essere ben diverso”.

VIDEO – Le prime dichiarazioni

Già chiare le indicazioni sui prossimi passi da compiere: “Bisognerà prendere in mano la situazione Covid perché gli indici stano risalendo e prestare attenzione a commercio, scuole e famiglie. Poi i lavori, dal lungolago alla Piccola e a tutte le cose inserite nell’agenda del sindaco”.

GALLERIA FOTOGRAFICA