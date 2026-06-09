Ballottaggio, AmbientalMente: “Ora la partita continua”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Filippo Boscagli è il nuovo Sindaco di Lecco. Così hanno deciso i lecchesi ed è un dato che va rispettato. Gli auguriamo di riuscire ad amministrare al meglio per il bene della città, sperando sappia essere rispettoso del percorso che in questi anni Lecco ha fatto.

Lasciamo in eredità una città in cui con il 10% in più di differenziata rispetto a 5 anni fa grazie all’introduzione del sacco rosso. Lasciamo una Lecco con un servizio innovativo come i bus gratuiti per gli under 19, una delle primissime città in Italia ad attivare qualcosa del genere. Lasciamo in eredità una Piccola rinata, depavimentata e fiorita, forse il simbolo della comune visione d’intenti della maggioranza che ha sostenuto Mauro Gattinoni.

Tre esempi di tanti che si potrebbero fare, ma che non ha senso fare ora, per dire soltanto che siamo orgogliosi dell’intensità e dell’impegno che abbiamo messo per provare a far evolvere Lecco verso l’ideale di città che avevamo e che abbiamo.

Il primo ringraziamento va a Mauro Gattinoni, per la sua generosità, per la mole enorme di impegno che ha profuso per la sua Lecco. Ogni tanto è capitato – come è naturale che sia – di non vederla allo stesso modo, ma la tua capacità di fare sintesi, a volte anche a costo di decine di riunioni, ha prodotto quel necessario compromesso perché anime diverse potessero amministrare in equilibrio la città. È un merito grande.

Il secondo ringraziamento va alle forze politiche che con noi hanno amministrato: PD Lecco, Fattore Lecco, AVS Lecco. Le diverse anime hanno prodotto un equilibrio di sviluppo che è quello che è bello che ci sia: ognuno ha una sua specifica visione, ma è solo attraverso la sintesi che si riesce a rappresentare la complessità di una città. È stato un valore potersi arricchire reciprocamente.

Un terzo ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per AmbientalMente Lecco. Il vostro sentimento, la vostra passione, la vostra sincera delusione di ieri rappresentano una dimensione di attaccamento alla cosa pubblica di cui c’è tanto bisogno nel mondo.

La comunità che si è rafforzata e di cui facciamo parte è un patrimonio fondamentale per Lecco di cui siamo responsabili per il futuro a venire.

Siamo all’opposizione e, come sempre, faremo di tutto per non essere populisti, grossolani, contestatori a prescindere. Caratteristiche che alcuni membri della passata minoranza non avevano, altri sì. Tenteremo di imitare i secondi.

Disponibili al dialogo, ma fermi nelle nostre convinzioni, proveremo a fare un lavoro serio per il bene della nostra città.

La partita continua.

AmbientalMente Lecco