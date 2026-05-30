Ballottaggio. Boscagli e Piazza: “Con Orizzonte per Lecco in comune la quasi totalità di punti programmatici”

La coalizione di centrodestra ha ringraziato Fumagalli per il confronto approfondito e costruttivo di questi giorni

L’appello agli elettori di Orizzonte per Lecco: “Valutino i contenuti, i programmi e la credibilità delle proposte in campo”

LECCO – La coalizione di centrodestra ha ringraziato Mauro Fumagalli e la delegazione di Orizzonte per Lecco per il confronto approfondito e costruttivo avvenuto in questi giorni con il candidato Sindaco Filippo Boscagli e il candidato Vicesindaco Carlo Piazza.

“Accogliamo con rispetto e attenzione il comunicato diffuso da Orizzonte per Lecco e la decisione assunta dalla loro assemblea di lasciare piena libertà di scelta agli elettori in vista del ballottaggio – hanno detto Boscagli e Piazza -. Nel corso dell’incontro è emersa una significativa convergenza su numerosi temi amministrativi e su una comune idea di città. In particolare, abbiamo condiviso la necessità di restituire centralità al Consiglio Comunale, organo che negli ultimi sei anni ha progressivamente perso il proprio ruolo di indirizzo, rappresentanza e controllo a causa di un modello amministrativo, quello di Mauro Gattinoni, che ha concentrato le decisioni all’interno della Giunta. Siamo convinti che Lecco abbia bisogno di tornare a fondare le proprie scelte sul confronto, sulla trasparenza, sulla partecipazione e sul coinvolgimento delle forze vive della città”.

Boscagli e Piazza hanno poi evidenziato come molte delle priorità indicate da Orizzonte per Lecco trovino già spazio e pieno impegno nel nostro programma amministrativo: “Parliamo anzitutto dello stop al progetto dell’Hub del Bus in via Balicco e della necessità di chiudere rapidamente il contenzioso aperto con i residenti coinvolti. Così come condividiamo la volontà di superare il progetto del centro sportivo del Bione voluto dall’amministrazione Gattinoni, ripartendo dal confronto con le società sportive e dalla proposta progettuale elaborata dal gruppo Acinque. Allo stesso modo, riteniamo strategico riavviare il percorso per la realizzazione del nuovo Municipio, restituendo dignità e prospettiva a una scelta fondamentale per il futuro della città”.

Le convergenze riguardano anche altri temi centrali: “La revisione del Piano Urbano del Traffico, con l’apertura a tempo pieno del Ponte Vecchio in uscita e il ripristino delle tre corsie sul Ponte Nuovo; una nuova politica della sosta che tenga maggiormente conto delle esigenze di residenti e lavoratori; il recupero di immobili strategici per la città come Palazzo Bovara e l’ex Politecnico; il rafforzamento delle azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti attraverso controlli più efficaci; una maggiore attenzione alle famiglie mediante la revisione delle tariffe comunali e il potenziamento delle politiche educative e sociali. Questi non sono semplici obiettivi di principio, ma impegni amministrativi concreti che siamo pronti a mettere nero su bianco nelle linee programmatiche della futura amministrazione”.

Infine l’appello agli elettori che hanno scelto e sostenuto l’esperienza civica guidata da Mauro Fumagalli: “Valutino i contenuti, i programmi e la credibilità delle proposte in campo. Perché oggi Lecco ha bisogno di soluzioni concrete più che di slogan, di una guida capace di ascoltare e di decidere, di un’amministrazione che torni a mettere al centro la città e i suoi cittadini. È su questi contenuti e su questa visione amministrativa che chiediamo la fiducia dei lecchesi in vista del ballottaggio”.