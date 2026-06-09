Ballottaggio, Frigerio: “Il 10% dei cittadini ha scelto di dare fiducia alla proposta di Fattore Lecco”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Nonostante il risultato del ballottaggio non abbia confermato l’amministrazione uscente – commenta Andrea Frigerio, Presidente Provinciale di Italia Viva – riteniamo fondamentale sottolineare un dato politico che parla chiaro: il 10% dei cittadini ha scelto di dare fiducia alla proposta di Fattore Lecco, riconoscendo il valore di un’esperienza di governo che, dal 2020 a oggi, ha prodotto risultati che pochi avrebbero immaginato all’inizio del percorso”.

“Italia Viva, come già nel 2020, ha scelto di partecipare a questa competizione elettorale con i propri candidati all’interno della lista civica Fattore Lecco, cercando di contribuire alla costruzione di un progetto riformista, pragmatico e orientato al futuro”.

“Il consenso raccolto conferma che questa proposta è stata riconosciuta e apprezzata da una parte significativa della città”.

“Quel 10% non è un dettaglio: è la testimonianza concreta che un modo diverso di amministrare, fatto di serietà, competenza e visione, ha lasciato un segno nella comunità. Il Sindaco Mauro Gattinoni con tutta la sua Giunta – continua Frigerio – ha lavorato con passione per modernizzare la città, renderla più efficiente, più vicina ai bisogni reali delle persone. Molti dei progetti avviati in questi anni continueranno a generare benefici anche in futuro, indipendentemente dal colore politico di chi governerà”.

“Accettiamo l’esito del voto con rispetto e spirito democratico, ma non consideriamo questo risultato la fine di una esperienza che tanto ha dato ai cittadini di Lecco.

Al contrario, lo interpretiamo come un punto di ripartenza: una base solida su cui costruire per il futuro una proposta seria, propositiva e capace di continuare a incidere sulle politiche del nostro territorio.

Italia Viva continuerà a essere la casa di chi crede nel riformismo, nel pragmatismo e nella politica che risolve i problemi. Il nostro lavoro non si ferma qui”.