Ballottaggio, Fumagalli (OpL): “L’esito non sorprende, ora basta divisioni”

Il candidato sindaco di Orizzonte per Lecco sconfitto al primo turno siederà all’opposizione

Il commento all’esito del voto: “Ci aspettano cinque anni di lavoro e mi auguro che la campagna elettorale sia davvero finita”

LECCO – Nessuna sorpresa per Mauro Fumagalli, candidato sindaco di Orizzonte per Lecco alle ultime elezioni comunali e unico rappresentante della sua lista civica a entrare in Consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione. A poche ore dall’esito del ballottaggio che ha decretato l’elezione di Filippo Boscagli a sindaco di Lecco, Fumagalli invita tutte le forze politiche a guardare avanti e a concentrarsi sul lavoro amministrativo dei prossimi cinque anni.

“Il risultato non mi stupisce” commenta. “La vera sorpresa, semmai, è che l’affluenza sia stata praticamente la stessa del primo turno. Credo sia giusto riconoscere a entrambi i candidati di essersi impegnati molto per riportare i lecchesi alle urne. Solo a Lecco il ballottaggio ha fatto registrare numeri in linea con il primo turno, mentre in molte altre realtà l’affluenza è diminuita sensibilmente”.

Archiviata la competizione elettorale, per Fumagalli è arrivato il momento di concentrarsi sull’attività amministrativa. “Ormai i giochi sono fatti. Il Consiglio comunale è praticamente composto, manca soltanto la formazione della Giunta. Ci aspettano cinque anni di lavoro e mi auguro che la campagna elettorale sia davvero finita. Adesso ciascuno deve portare il proprio contributo per il bene della città“.

Il consigliere eletto ribadisce anche l’approccio che caratterizzerà l’azione di Orizzonte per Lecco in aula. “Personalmente entrerò nel merito delle questioni, senza atteggiamenti pregiudiziali. La nostra lista civica è nata proprio per superare quegli schematismi e quelle contrapposizioni da bar che troppo spesso impoveriscono il dibattito politico”.

Fumagalli ricorda inoltre il ruolo svolto dalla sua candidatura nel percorso elettorale che ha portato al secondo turno. “Grazie ai nostri voti si è arrivati al ballottaggio. Non voglio attribuirci meriti particolari, ma matematicamente è un dato oggettivo che va riconosciuto”.

Infine, un augurio e al tempo stesso una richiesta al nuovo sindaco. “Mi auguro che Filippo Boscagli riesca a mettere in pratica quanto ha sostenuto durante questi mesi di campagna elettorale, a partire dalla volontà di mantenere un confronto aperto con tutti. Spero che questo diventi realtà innanzitutto nei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni”.

Un passaggio conclusivo dedicato al clima cittadino dopo una campagna elettorale particolarmente intensa: “Come accade al termine di ogni sfida così impegnativa, la città ne esce inevitabilmente divisa. Adesso però il sindaco deve essere davvero il sindaco di tutti e lavorare per ricucire le distanze che si sono create durante il confronto elettorale”.