Ballottaggio. Il sostegno di Silvia Salis a Gattinoni: “Lecco merita continuità”

Videomessaggio della sindaca di Genova a sostegno di Gattinoni e del centrosinistra

LECCO – Arriva anche da Genova il sostegno al Sindaco di Lecco e candidato Sindaco Mauro Gattinoni in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Silvia Salis, Sindaca di Genova, ha voluto inviare un messaggio di fiducia e incoraggiamento al Sindaco uscente di Lecco, riconoscendo il valore del lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale.

Nel suo messaggio, Salis ha sottolineato l’impegno di Gattinoni per una città più viva, più attenta alle persone e capace di guardare al futuro: “Anche l’altra volta eri indietro di qualche punto ma poi ce l’hai fatta” dice la sindaca di Genova nel suo messaggio “il centrosinistra sta amministrando tantissime città nel nostro paese e lo sta facendo bene. Il nostro tifo è per te, forza Mauro”. Parole che confermano la vicinanza di tanti amministratori e amministratrici e che si aggiungono al sostegno espresso da Sindaci del territorio, esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni ma anche della società civile lecchese che condividono una visione della politica fondata su concretezza, responsabilità e cura delle comunità.

Il sostegno della Sindaca di Genova si aggiunge a una mobilitazione ampia e crescente attorno alla candidatura di Mauro Gattinoni. In queste ore, infatti, anche 100 cittadine e cittadini lecchesi hanno scelto di mettere pubblicamente nome e volto a sostegno del Sindaco uscente e della sua squadra, con l’appello “Il 7 e l’8 giugno non restiamo a guardare: 100 nomi per Mauro Gattinoni”.

Un appello che nasce dal riconoscimento del lavoro compiuto in questi anni e dalla volontà di guardare avanti: valorizzare i servizi attivati, completare le opere pubbliche realizzate o avviate, rafforzare la collaborazione con associazioni imprenditoriali e sociali, soggetti pubblici e privati, dentro una visione di città da portare a piena maturazione entro il 2031.

“Ringrazio la Sindaca di Genova Silvia Salis per le parole di fiducia e per questo bellissimo messaggio”, commenta Mauro Gattinoni. “Il suo sostegno, che si aggiunge ai tanti messaggi ricevuti in queste ultime ore di campagna elettorale, ci dà forza in questi giorni decisivi”.