Ballottaggio. Losi (Partito Popolare del Nord): “Determinanti nel sostenere Filippo Boscagli”

LECCO – “Sono molto fiera del lavoro che ho svolto e orgogliosa dei miei elettori che, raccogliendo le mie indicazioni, sono andati in massa a votare Boscagli – ha detto Francesca Losi (Partito Popolare del Nord) commentando il risultato del ballottaggio -. Siamo stati determinanti nel sostenere la candidatura di Filippo Boscagli, col quale condivido i valori di fondo e la visione sulla Città, in particolare la Città Letteraria che dovremo diventare, un progetto economico e culturale di portata strategica.

Dal primo turno al ballottaggio abbiamo tenuto accesa l’attenzione sull’esito finale del voto nell’interesse generale dei Lecchesi. Abbiamo fatto un lavoro instancabile e i risultati e le scelte ci hanno dato ragione”.