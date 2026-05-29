Ballottaggio. Mauro Gattinoni: “Con Orizzonte per Lecco pronti a confronto serio”

La coalizione disponibile a valutare anche lo strumento dell’apparentamento

“Tra il programma della nostra coalizione e molte delle priorità espresse da Orizzonte esistono terreni evidenti di dialogo”

LECCO – La coalizione che sostiene la riconferma di Mauro Gattinoni a Sindaco di Lecco (AmbientalMente Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Partito Democratico) ha letto con attenzione il comunicato diffuso da Orizzonte per Lecco e da Mauro Fumagalli.

“Ne apprezziamo il richiamo alla trasparenza, alla partecipazione, alla necessità di mettere al centro le scelte strategiche per Lecco come capoluogo. Sono temi che consideriamo essenziali per il futuro della città e sui quali siamo disponibili ad aprire subito un confronto vero, serio e di merito tra le rispettive delegazioni. Tra il programma della nostra coalizione e molte delle priorità espresse da Orizzonte esistono terreni evidenti di dialogo: l’attenzione ai rioni e alla qualità della vita quotidiana, la partecipazione dei cittadini alle decisioni, la casa come leva di coesione sociale, il sostegno ai giovani, agli anziani e alle persone più fragili, una mobilità più accessibile, la sostenibilità ambientale, la cultura diffusa, lo sport come strumento di inclusione, il rapporto con il terzo settore e con le energie civiche della città.

In Orizzonte per Lecco, inoltre, riconosciamo sensibilità civiche, riformiste ed europeiste con le quali esistono, pur nelle differenze di percorso e di valutazione amministrativa, punti di contatto importanti. Sono valori che appartengono a una visione di città aperta, solidale, europea e concreta: una Lecco che cresce valorizzando competenze e opportunità, che protegge le persone, che respira investendo su ambiente e mobilità sostenibile, che ispira attraverso cultura, scuola, sport e bellezza.

Riconosciamo il valore di Orizzonte per Lecco, delle sue proposte e del suo percorso. Proprio per questo riteniamo che ogni eventuale convergenza debba nascere alla luce del sole, sui contenuti e sulle garanzie di metodo: processi decisionali partecipati, trasparenza amministrativa, rispetto delle diverse sensibilità e impegni verificabili davanti ai cittadini.

In questo quadro dovranno emergere le condizioni politiche e programmatiche: pertanto siamo disponibili a valutare anche lo strumento dell’apparentamento, inteso come scelta limpida, pubblica e coerente con l’interesse della città. Lecco ha davanti a sé decisioni importanti: servono serietà, visione, capacità amministrativa e una cultura politica capace di costruire, includere e governare la complessità. Su questo terreno siamo pronti da subito al confronto con Orizzonte per Lecco”.