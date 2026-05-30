Ballottaggio. Orizzonte per Lecco: niente apparentamento, libertà di scelta agli elettori

Nella serata di ieri, venerdì, si è riunita l’assemblea della civica guidata da Fumagalli

“Positive le aperture manifestate dalle due coalizioni ma, al termine di un ampio confronto, l’assemblea ha deciso di lasciare piena libertà agli elettori”

LECCO – Nella serata di venerdì 29 maggio si è riunita l’assemblea dei candidati, sostenitori e simpatizzanti di Orizzonte per Lecco, convocata da Mauro Fumagalli. La discussione è ripartita da alcune considerazioni emerse nell’analisi svolta mercoledì sera, alle quali si sono aggiunte le relazioni dei partecipanti agli incontri richiesti dai due candidati ammessi al ballottaggio. Tramontano le ipotesi di un apparentamento.

“Da tali incontri è emersa un’ampia disponibilità al confronto da parte di entrambi gli schieramenti – hanno fatto sapere da Orizzonte per Lecco -. L’assemblea ha valutato molto positivamente le significative aperture manifestate dalle due coalizioni e intende darne atto, ringraziando entrambi gli schieramenti. Al termine di un ampio confronto, l’assemblea ha deciso di lasciare piena libertà di scelta agli elettori in vista del prossimo turno di ballottaggio”.