Ballottaggio. Patto per il Nord: “Si confida che la nuova Giunta sappia imprimere un cambio di passo concreto”

LECCO – “A seguito dei risultati del turno di ballottaggio, Patto per il Nord esprime le proprie formali congratulazioni al neo eletto Sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, per la vittoria conseguita. L’esito delle urne, che ha visto il superamento del candidato Mauro Gattinoni, affida alla nuova amministrazione la responsabilità di guidare un capoluogo di fondamentale importanza. Come ribadito nei giorni scorsi dal nostro candidato Giovanni Colombo, il nostro movimento ha affrontato questo appuntamento elettorale con coerenza, rifiutando apparentamenti di convenienza o logiche spartitorie, lasciando agli elettori la più totale libertà di coscienza.

Oggi, a fronte del nuovo assetto politico cittadino, confermiamo che il nostro non sarà un disimpegno. Patto per il Nord manterrà un ruolo di osservatore vigile all’interno della dialettica democratica. Assicureremo un contributo critico, rigoroso e profondamente costruttivo, avendo come fine prioritario la tutela della comunità cittadina e lo sviluppo del territorio. Lecco necessita di un esecutivo capace di affrontare con pragmatismo le proprie priorità.

Temi cruciali quali la sicurezza e la mobilità esigono risposte chiare e puntuali: si confida che la nuova Giunta sappia imprimere un cambio di passo concreto e tangibile in tale direzione.

Auspichiamo, inoltre, che la nuova Amministrazione e il nuovo Sindaco sappiano recepire e valorizzare gli elementi programmatici più qualificanti e innovativi del progetto civico e politico che abbiamo messo a disposizione della città.

Al nuovo Primo Cittadino e al futuro Consiglio Comunale va l’augurio di un proficuo lavoro

istituzionale, da svolgersi nell’esclusivo interesse dei lecchesi”.