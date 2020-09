Bando “La Lombardia è dei giovani”, finanziato anche un progetto lecchese

Si è conclusa la fase di valutazione dei progetti

“Lecco Navig-azioni: buone pratiche di orientamento diffuso”

LECCO – Si è conclusa la fase di valutazione dei progetti presentati sul bando “La Lombardia è dei giovani 2020”, giunto alla seconda edizione. Confermato il successo dell’iniziativa con una grande partecipazione da parte del territorio: 19 progetti approvati per un totale di contributi assegnati pari a 1,2 milioni di euro e tra questi anche un progetto made in Lecco. Ad aggiudicarsi il finanziamento il progetto “Lecco Navig-azioni: buone pratiche di orientamento diffuso”, 31.600 euro cofinanziamento regionale.

I soggetti beneficiari sono Comuni, in forma singola o associata, enti locali, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici o privati come imprese sociali, associazioni giovanili, parrocchie, fondazioni, associazioni di categoria e associazioni sportive. La misura è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia con lo scopo di rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani.

Presentate 51 domande, per un totale di 3,7 milioni di euro di contributi richiesti con un incremento di quasi il 40% rispetto alle 37 domande presentate nel 2019. “L’iniziativa del mio assessorato è arrivata alla seconda edizione: quest’anno oltre ai progetti comunali abbiamo anche una novità importante. Da Cremona partirà un progetto che permetterà di avere una piattaforma regionale per l’orientamento allo studio e al lavoro. Il Bando – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia – ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell’autonomia e sono utili per sviluppare le soft skill che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro”.