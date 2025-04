Bando regionale per le Ass. combattentistiche e d’arma per cultura, sociale e sicurezza

Bando Regionale da 200 mila euro

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare la cultura della sicurezza e di sostenere progetti sociali, culturali ed educativi

LECCO – Il bando per l’assegnazione di contributi destinati alle associazioni combattentistiche, d’arma e alle forze dell’ordine operanti in Lombardia aprirà il 10 aprile. L’iniziativa, promossa dall’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa, ha l’obiettivo di valorizzare la cultura della sicurezza e di sostenere progetti sociali, culturali ed educativi sul territorio.

Il bando, che prevede uno stanziamento complessivo di 200 mila euro, è rivolto alle associazioni iscritte nell’Elenco regionale, attive da almeno un anno e dotate di autonomia gestionale. Il 25% dei fondi sarà destinato a progetti sovracomunali, mentre il 75% sarà indirizzato a iniziative a livello comunale.

Le risorse sono state rese disponibili grazie a un emendamento presentato dal Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che ha così commentato: “Oggi, con il rifinanziamento di questo bando, dimostriamo concretamente il nostro sostegno a tutte le realtà che uniscono coloro che hanno servito la nostra patria, come gli Alpini e i Bersaglieri”.

“Queste associazioni non solo celebrano la nostra storia, ma trasmettono alle nuove generazioni valori fondamentali come la difesa della legalità, la pubblica sicurezza e il rafforzamento del senso civico – ha sottolineato Zamperini – Questo intervento è il risultato di un mio emendamento, inserito nel bilancio regionale dello scorso dicembre, che chiedeva espressamente il rifinanziamento di questa misura. Un sentito ringraziamento all’Assessore La Russa per il suo costante impegno e supporto”.

I contributi finanzieranno progetti in tre principali ambiti: cultura, sociale e sicurezza, e manutenzione delle sedi. Le spese ammissibili comprendono l’organizzazione di eventi, trasporti, affitto di spazi, manutenzione delle sedi e incarichi professionali esterni.

È previsto anche il rimborso per spese di viaggio, soggiorno e pasti per incaricati e relatori esterni, fino a un massimo di 200 euro per ciascun incarico. Inoltre, sono ammesse spese per l’acquisto di vestiario, accessori e lavori di manutenzione ordinaria delle sedi.

I progetti dovranno essere avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e rendicontati entro il 18 dicembre 2025.

Elenco Regionale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle Forze dell’Ordine: