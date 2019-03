Ezio Venturini chiede spiegazioni sugli interventi al parco dedicato ai cani

“Cosa è cambiato dopo la mia estromissione dalla giunta?”

LECCO – “Il problema del parchetto di Belledo per me era già concluso dal mese di Maggio 2018 . A Belledo vi sono due parchi ,uno grande e uno piccolissimo . Era normale che quello piccolo sarebbe stato utilizzato per lo sgambamento dei nostri cari amici pelosi.

A Giugno i fondi (raccolti dall’associazione Proparco Nostri Amici Animali) c’ erano e si aspettava l’intervento dei lavori pubblici per effettuare i lavori come concordato ampiamente in Giunta durante l’estate.

Non capisco perché dopo la mia estromissione dalla giunta siano cambiate le cose. Chiaro che a qualche ( si contano sulle dita di una mano ) residente nella zona i cani non piacciano, ma la logica deve vincere sull’ interesse o tornaconto politico.

Va bene tra meno di un anno si andrà a votare , ma non mi sembra questo il metodo da adottare per assicurarsi voti da una certa parte, sopratutto perché sfavorisce quelle migliaia di persone che vivono in famiglia con il loro amico peloso a cui spettano di diritto dei piccoli spazi in città per fare sgambare il proprio amico”.

Ezio Venturini