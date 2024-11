Bettega (Lega): “La campagna elettorale di Gattinoni è già iniziata”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

La campagna elettorale di Mauro Gattinoni è iniziata: è partita la corsa per afferrare un secondo mandato come sindaco di Lecco. L’annuncio ufficiale è stato fatto il 28 ottobre dal Partito Democratico durante l’ultimo consiglio comunale tramite il capogruppo Pietro Regazzoni “Mauro Gattinoni sarà il nostro sindaco” accompagnate dal rituale compiacimento per il lavoro svolto in questi quattro anni.

Nell’amministrazione guidata da Gattinoni e dai partiti della sua maggioranza però alberga il dubbio che ai lecchesi tutto questo fantastico lavoro non sia ben chiaro, che le newsletter settimanali, tutti i canali social a disposizione, le interviste, i comunicati stampa a raffica, gli incontri, le foto, i manifesti affissi non siano sufficienti a convincere i cittadini della bontà delle azioni svolte.

A Palazzo Bovara quando si tratta di spendere soldi per magnificare l’operato di sindaco e assessori problemi di bilancio non esistono. Non erano passate neanche 24 ore dalla comunicazione dell’investitura che in municipio scatta la più classica (e costosa) delle iniziative, tipica di ogni campagna elettorale: l’acquisto di spazi televisivi sulla emittente locale.

Cinque puntate con il sindaco protagonista per 5.000,00 euro, come da determinazione nr. 1573 del 29/10/2024, allo scopo di illustrare, con soldi del comune di Lecco, “…la massima conoscibilità e trasparenza dell’attività amministrativa”.

Tutto a norma di legge naturalmente, all’interno del comodo capitolo delle spese destinate alla comunicazione istituzionale, ma per i lecchesi che hanno subito aumenti di tasse e tariffe per qualsiasi tipo di servizio e che hanno visto già migliaia di euro destinate a consulenze e iniziative discutibili è l’ennesima beffa. Purtroppo non sarà l’ultima.

Cinzia Bettega

Capogruppo Consiliare Lega