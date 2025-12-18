Bilancio di mandato per la Giunta Gattinoni: “Bione e Pgt ultimi due grandi obiettivi”

Conferenza di fine anno con sindaco e Giunta

Il sindaco: “Onorato di aver reso servizio ai lecchesi”

LECCO – “Stanno per chiudersi 5 anni, più un extra di 6 mesi, intensi, al termine dei quali credo di potere dire con oggettività che la città è davvero cambiata, sia esteticamente che sul piano delle funzionalità, con servizi a disposizione dei cittadini che prima non c’erano, dalle scuole ai parchi, alla mobilità sostenibile, ai sistemi di relazione fino al turismo, in crescita”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha incontrato la stampa insieme alla Giunta (assenti giustificati gli assessori Maria Sacchi e Giuseppe Rusconi) per la consueta conferenza di fine anno, occasione per tracciare un bilancio ma anche per scambiarsi gli auguri natalizi.

“Desidero ringraziare la stampa – ha detto il sindaco – per il lavoro attento e scrupoloso che in questi cinque anni ha svolto, raccontando cosa accade ‘dietro le quinte’. I processi amministrativi non sono semplici e voi senza dubbio contribuite a renderli pubblici e quindi comprensibili ai cittadini, un lavoro prezioso di cui vi sono grato. Ringrazio anche i miei assessori, dieci +1, perché Alessandra Durante ce la teniamo stretta – ha aggiunto Gattinoni riferendosi all’ex assessore alla Famiglia e ai Giovani, dimessa lo scorso luglio dopo lo ‘scandalo’ degli insulti ad un cittadino con profilo anonimo sui social -, il mio portavoce, Stefano Vassena, e tutte le forze politiche di maggioranza per il gioco di squadra che ha caratterizzato questi cinque anni. Per me sicuramente è stato un onore servire i lecchesi”.

Non solo bilanci ma anche uno sguardo ai prossimi imminenti obbiettivi prima della fine del mandato: “Due le priorità – ha detto Gattinoni – il centro sportivo comunale del Bione e il Pgt (Piano di Governo del Territorio)”. Per quanto riguarda il Bione, come noto si è di recente conclusa la fase di analisi della proposta pervenuta per la riqualificazione del centro sportivo. La scorsa settimana la Giunta ha stabilito l’avvio della fase di confronto e di esplorazione del mercato, segnando così un passaggio fondamentale verso la possibile realizzazione di un impianto moderno e funzionale, al servizio dello sport lecchese.

Il progetto, da oltre 20 milioni di euro, proposta d’intesa fatta dalla cordata composta da Intesa Costruzioni srl, Italgreen spa, In Sport srl ssd e Sport Plus srl ssd, è stato presentato in commissione IV ieri sera, mercoledì, chiusa però al pubblico: “Tutta la documentazione è stata depositata in Municipio e disponibile per l’accesso agli atti – ha spiegato Gattinoni – abbiamo deciso di svolgere la commissione a porte chiuse per evitare di creare condizioni di turbativa a danno del soggetto proponente, mettendo a rischio tutta l’operazione”.

L’obiettivo è quello di concludere a stretto giro l’iter per arrivare alle decisioni politiche e finanziarie, per poi avviare il ‘pilota automatico’ della procedura tecnica e con il bando entro il mese di marzo: “Come noto sono già stati stanziati 5 milioni per l’intervento, derivati dall’avanzo di amministrazione 2024, e con l’avanzo del 2025 raddoppieremo la cifra” ha detto Gattinoni.

Il Pgt andrà invece in votazione definitiva a febbraio: “Un lavoro lungo, avviato nel 2022 dall’assessore Giuseppe Rusconi, per ridisegnare il futuro della città – ha detto Gattinoni – i due ingredienti principali saranno, in estrema sintesi, le politiche sull’abitare e la rigenerazione della fascia pedemontana”.

