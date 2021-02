L’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e l’annuncio dei prossimi provvedimenti

“E’ una settimana decisiva per il cambio di passo verso una Lecco più bella, solidale e grande”

LECCO – “Cari lecchesi,

quella che ci aspetta è una settimana davvero decisiva per quel “cambiamo passo” che vuole contraddistinguere la mia Amministrazione verso una Lecco 2030 più bella, solidale, sostenibile, grande. Vi saranno infatti due momenti importanti.

Il primo sarà il lungo Consiglio comunale che si snoderà tra lunedì e martedì, al termine del quale approveremo il bilancio preventivo, mettendo i primi e importanti soldi nel circuito dei progetti. Può sembrare qualcosa di estremamente tecnico, forse anche un po’ burocratico, ma l’approvazione del bilancio di previsione 2021 (e bilancio triennale 2021-2023) costituisce lo snodo fondamentale della partecipazione democratica, del confronto tra maggioranza e opposizione, della definizione dei supporti materiali su cui lavoreremo: scuola, opere pubbliche, manutenzioni, servizi sociali, cultura. Anche dall’aridità dei numeri passa la strada del futuro.

L’altro appuntamento sarà martedì 23 febbraio, dalle ore 15, con la presentazione del “Masterplan strategico” della città di Lecco svelato in anteprima agli studenti lecchesi. Si tratta di una visione generale della nostra città capace di integrare ambiente, trasporti, architettura, mobilità e qualità della vita realizzata da un professionista di esperienza internazionale, Andreas Kipar. L’architetto e paesista tedesco incontrerà via Zoom gli studenti delle scuole superiori e i professionisti di Lecco per presentare la sua proposta di futuro per una città che vuole essere capace di dialogo con l’Europa e con il mondo.

E lo farà partendo proprio dai giovani: l’idea è infatti quella di dialogare con coloro che vivranno la città nei prossimi decenni, incoraggiandoli a mettersi in relazione con gli spazi e le idee suggerite dal Masterplan. L’incontro, presso la sede del Politecnico, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Lecco (e poi disponibile sul web) e sarà seguito dalla premiazione del vincitore della “giuria popolare” del concorso di idee progettuali sul Lungolago di Lecco (waterfront) promosso dal Comune e da Confcommercio con la collaborazione degli ordini professionali. Tutte le info a questo link.

Cosa unisce il Bilancio comunale con il Masterplan cittadino? La necessità di tornare chiederci dove stiamo andando, di pensare al futuro, di immaginare nuova vita per i nostri spazi e, soprattutto, per le persone che li abiteranno.

Abbiamo ben chiara la strategia per la Lecco del 2030, descritta nelle nostre Linee di Mandato: vogliamo una città che sia sostenibile a 360°, in cui lo sviluppo ci riconnetta con la natura a partire dal paesaggio, che è la nostra identità collettiva. Una città resiliente, che sappia valorizzare la sua identità storica e industriale e promuovere la sua attrattività, il lavoro, l’innovazione, migliorando la sua inclusività. Una città pronta a sfruttare quell’occasione unica del Next Generation EU senza sprecarlo perché, citando il Presidente Mario Draghi, “ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti”. E questo proprio non possiamo e non vogliamo permettercelo”.

Mauro Gattinoni