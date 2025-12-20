Bilancio regionale, grazie agli emendamenti del PD risorse per shock room al Manzoni e sportello #1524

Fragomeli: “Il risultato ottenuto è anche frutto del mio tour dei servizi sociosanitari del territorio lecchese”

LECCO – “Con l’approvazione di due ordini del giorno al bilancio di previsione 2026 di Regione Lombardia, per due servizi importanti della sanità lecchese abbiamo ottenuto l’impegno a dedicare risorse. Si tratta della shock room dell’ospedale Manzoni, struttura fondamentale per i politraumi, e dei servizi psicoterapeutici per l’adolescenza e giovani nella fascia d’età 15-24 del centro Sandro Pertini di Germanedo di Lecco”, lo fa sapere Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, subito dopo la votazione degli atti che ha presentato, a sua prima firma, sui temi del ‘Potenziamento shock room nei nuovi Pronto soccorso’ e ‘Centri dedicati alla psicopatologia dell’adolescenza’.

“Il risultato ottenuto è anche frutto del mio tour dei servizi sociosanitari del territorio lecchese. Dopo la campagna di ascolto ho deciso di chiedere alla Giunta regionale l’impegno a investire in queste due direzioni. Ritengo che, per motivi diversi, siano prestazioni particolarmente importanti, da un lato da un punto di vista strettamente sanitario, dall’altro per quanto riguarda un efficace contrasto dei disturbi psicologici dei giovani”, aggiunge il dem.

L’ordine del giorno sulle shock room chiede “di stanziare risorse dedicate alla progettazione e realizzazione nei nuovi Pronto soccorso di queste sale, dotate di soluzioni digitali avanzate e sistemi basati sull’Intelligenza artificiale, così da favorire una maggiore tempestività nella risposta alle emergenze, ottimizzando i flussi clinici, l’operatività del personale sanitario e la sicurezza dei pazienti”.

Sui servizi per gli adolescenti e i giovani la volontà è di ottenere adeguati finanziamenti per i Centri dedicati alla psicopatologia nell’età 15-24 sul territorio lombardo, nell’ottica di rafforzare i sistemi di prevenzione e di accompagnamento alle situazioni critiche che si possono verificare in ambiente scolastico ed extrascolastico.

“Attualmente in Lombardia queste strutture sono poche e le risorse esigue. Eppure, dalla valutazione degli esiti del lavoro che svolgono si rilevano risultati particolarmente positivi e si registra un ottimo numero di nuovi accessi al percorso psicologico con un eccellente risultato per quanto riguarda il suo completamento”, conclude Fragomeli.