Interlocuzione in corso con In Sport per proseguire la gestione del Bione

Torri: “Senza interessati a subentrare, il contratto resta valido”

LECCO – “L’amministrazione comunale sta facendo di tutto per evitare interruzioni di servizio” lo ha ribadito anche ieri sera l’assessore Emanuele Torri, intervenuto in Consiglio comunale sul tema del Bione e sul rischio di chiusura del centro sportivo da luglio.

Fallita la ricerca di un nuovo gestore, il municipio sta ora interloquendo con l’attuale gestore, In Sport, affinché prosegua la sua attività al centro sportivo. “Il contratto è ancora in vigore – ha sottolineato l’assessore – si era arrivati ad una rescissione consensuale che era però subordinata all’individuazione di un nuovo gestore. Non avendolo individuato, questo fa sì che il contratto di concessione resti in vigore fino al 31 agosto”.

Da parte degli attuali gestori “c’è il desiderio di proseguire” ha aggiunto Tori. Sul futuro del Bione si attende anche la scadenza a settembre dell’avviso pubblico per raccogliere interessamenti sulla finanza di progetto pubblico-privato, su rifacimento e gestione del centro sportivo.