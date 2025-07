Bocciato l’emendamento di Appello per Lecco: “Lo stadio resta col generatore diesel”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Ringrazio I consiglieri comunali del Gruppo “Per Lecco”, di Lecco merita di più e Lecco Ideali, della Lega e di Fratelli d’Italia per aver sottoscritto l’emendamento di Appello per Lecco sulla necessità di mettere 300.000 € a disposizione della trasformazione della cabina elettrica dello stadio Rigamonti Ceppi.

Ieri in Consiglio comunale abbiamo assistito ancora una volta al brutale pregiudizio di questa maggioranza stolta e arrogante. Davanti a una richiesta reiterata dopo due anni di promesse inevase la maggioranza ha bocciato di nuovo l’emendamento che avrebbe consentito di finanziare finalmente la trasformazione della cabina elettrica dello stadio e rimuovere il generatore diesel altamente inquinante, rumoroso e per nulla affidabile.

Hanno congelato 5 milioni di euro per un fondo di accantonamento agli impianti sportivi relativo a un presunto project leasing in costruendo, ancora in valutazione e senza certezza che, nei prossimi mesi, venga autorizzato e deliberato.

Le priorità dello stadio, della Gal, delle palestre di proprietà comunale possono attendere, c’è solo da sperare che durante una partita di calcio la squadra della città non perda a tavolino per un incidente tecnico del generatore che consente di illuminare il campo di calcio.

Dovesse succedere temo che la reazione dei cittadini , della società e dei tifosi si farà sentire. Cinque milioni messi in un congelatore finanziario e un assessore al bilancio che nemmeno sapeva che l’assessorato ai lavori pubblici e al patrimonio da anni ha in mano un progetto e un preventivo pronto per questo specifico intervento.

Lo stadio è di proprietà comunale, anche i sassi a Lecco sanno cosa compete alla società e cosa al Comune, solo l’assessore butta fumo negli occhi negando l’evidenza e alimentando sospetti inesistenti di illeciti amministrativi in una attività rivolta a tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio.

Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di appello per Lecco