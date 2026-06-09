Boscagli proclamato sindaco di Lecco: “Un’emozione enorme”

La proclamazione ufficiale questa mattina in Comune, alla presenza di tanti amici e simpatizzanti

Il neosindaco: “Primo obiettivo, riaprire il Ponte Vecchio”

LECCO – Alle 9.48 di questa mattina, martedì 9 giugno, al termine dei lavori della commissione elettorale per la certificazione del voto, Filippo Boscagli è stato proclamato nuovo sindaco della città di Lecco. La cerimonia, rapida ma molto partecipata, si è svolta presso l’Aula Consiliare di Palazzo Bovara. Dopo la proclamazione, il nuovo sindaco ha indossato la fascia tricolore.

“E’ davvero un’emozione enorme anche perché c’è un’implicazione personale molto forte” ha detto il neosindaco, riferendosi all’insediamento dello zio Giulio Boscagli avvenuto nella stessa aula esattamente 40 anni fa (nel 1986, fino al 1993). “E’ stata una camminata verso questo successo incredibile condivisa con tantissime persone con cui stiamo ancora festeggiando, un momento bellissimo”.

Ieri sera, dopo la vittoria al ballottaggio, Boscagli ha ricevuto anche una telefonata dalla premier Giorgia Meloni: “E’ stata una telefonata molto informale in cui mi ha fatto i complimenti, ci siamo scambiati due rapide battute – ha detto – ma veramente ci sono state un sacco di chiamate da parte di cittadini comuni che hanno voluto ribadirmi la loro vicinanza, com’è stato in questi mesi di campagna elettorale”.

Ora si guarda alle priorità: “In questi giorni incontreremo i dipendenti comunali” ha detto Boscagli “poi il primo atto sarà riaprire il Ponte Vecchio. Lo abbiamo ribadito più volte, e sarà la prima cosa che faremo. Trattandosi di un atto amministrativo ha i suoi tempi, ma cominceremo a lavorarci subito”.

Più calma invece per nominare la squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni di governo. L’unico nome, già noto da tempo, e ribadito, è quello di Carlo Piazza, esponente della Lega, che sarà Vicesindaco. “Non c’è fretta, so che abbiamo le persone, i numeri e le competenze per fare bene” ha concluso Boscagli.

Si attende ora la convocazione del primo consiglio comunale (entro 20 giorni dal voto, ndr) e l’insediamento ufficiale del nuovo sindaco. L’era Boscagli è pronta a cominciare.