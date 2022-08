Il segretario provinciale della Lega si dispiace per la mancata candidatura di Roberto Ferrari

“Esclusione dolorosa. Tutti i nostri sforzi ora concentrati per l’elezione di Paolo Arrigoni”

LECCO – “A nome della Lega provinciale di Lecco, dei nostri militanti e sostenitori, desidero ringraziare Roberto Ferrari per quanto ha fatto a Roma e sul territorio in questi anni da deputato. Non si tratta di un ringraziamento di circostanza, ma del riconoscimento, doveroso, del suo contributo per gli enti locali e del lavoro svolto senza mai risparmiarsi. Proprio per questo non vederlo candidato nelle liste della Lega rappresenta una sorpresa e un motivo di tristezza”.

Lo dice Daniele Butti, segretario provinciale della Lega, commentando le candidature ufficializzate dal partito che in questa tornata non vedranno in corsa l’ex sindaco di Oggiono.

“Pur comprendendo la necessità di fare una sintesi a seguito del taglio dei parlamentari e delle circoscrizioni ampliate, cosa che ha comportato uno svantaggio per le province più piccole come la nostra e una grave perdita di rappresentatività territoriale – dice il segretario – Roberto meritava la possibilità di conquistarsi la riconferma in parlamento, e sono convinto che la migliore dimostrazione sarà l’aiuto alla causa leghista che, pur in altre vesti, darà in futuro”.

“Questa esclusione, per quanto dolorosa – aggiunge Butti – non può però distogliere le nostre energie dall’obiettivo di far eleggere sul nostro territorio un punto di riferimento per tutto il movimento – sia a livello provinciale che nazionale – come Paolo Arrigoni, candidato al secondo posto nel collegio proporzionale Lombardia 1 del Senato della Repubblica, esteso alle province di Sondrio, Lecco, Como, Varese e parte di Monza-Brianza. Una candidatura dal probabile, ma tutt’altro che scontato, esito positivo. Cosa che ci deve spingere a triplicare gli sforzi per far conoscere ai cittadini le proposte della Lega e riuscire a confermarci come il partito più votato nella circoscrizione, come avvenuto nel 2018 e nel 2019”.

Ci sono poi Antonella Faggi e Giulio Centemero, ricandidati rispettivamente al Senato nei collegi proporzionali Lombardia 2 e 3, Milano-Pavia-Lodi e Bergamo-Brescia-Cremona-Mantova e alla Camera nel collegio proporzionale Lombardia 3 di Bergamo.

“Anche se non candidati nei collegi di cui fa parte la nostra provincia – dice Butti – come sempre non si risparmieranno e daranno il loro concreto supporto alla crescita elettorale del movimento. La fiducia riposta nei loro confronti dai vertici della Lega rispecchia il valore del loro operato. Da domani e per un mese, tutti noi siamo chiamati a un grande lavoro. L’impegno impareggiabile dei militanti e dei sostenitori della Lega sono convinto che ci garantirà un ottimo risultato alle urne”.