Cambiamo con Toti, Venturini è coordinatore provinciale

Ezio Venturini coordinatore provinciale per Lecco di ‘Cambiamo con Toti’

L’annuncio di Venturini: “Incarico che accetto volentieri, c’è bisogno di cambiamento”

LECCO – E’ Ezio Venturini il nuovo coordinatore provinciale di ‘Cambiamo con Toti’. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Venturini tramite una nota diffusa in giornata.

“Mettere insieme energie fresche e nuove, una cosa che può solo spaventare chi non ha mai voluto cambiare nulla o chi non ha saputo cogliere i cambiamenti della nostra amata città leggendone la realtà che la circonda.

Il desiderio di cambiamento, ma non solo è una necessità per fermare il declino di una città, la nostra, a cui nessuno ha mai posto rimedio. Qualcuno ci ha provato, ma con scarso successo derivante dalla supremazia di una sinistra che non ha mai voluto ascoltare nessuno nel voler modificare scelte a dir poco ” scellerate” che hanno portato in questi anni a un totale fallimento, vedi il Bione, Teatro, Parco canile, manutenzione edifici pubblici, strade, marciapiedi, ecc…” ha fatto sapere Venturini.

“Oggi ” Noi per Lecco”, movimento di opinione e ascolto, è pronto ad aderire a un gruppo di reale cambiamento che non si occupi solo di Ambiente o Benessere degli Animali ma di una formazione più ampia di confronto su vari temi come turismo, cultura, servizi al cittadino, e che sappia lavorare in sinergia per il bene della nostra città”.

“Per questo motivo – ha annunciato Venturini – ho accettato da parte del partito “Cambiamo con Toti” di farmi carico del Coodinamento Provinciale del, incarico conferitomi da Giovanni Toti per conto dell’Onorevole Alessandro Sorte, ex assessore ai Trasporti di Regione Lombardia”.