Dovrebbero essere gli ultimi giorni di lavori in Corso Martiri, prorogati a venerdì

Il consigliere comunale Boscagli: “Avrebbero dovuto essere già conclusi”.

LECCO – “Corso Martiri sta vivendo una fase di viabilità estremamente critica per i lavori alle tubazioni”. E’ il consigliere di centrodestra Filippo Boscagli a richiamare l’attenzione sul cantiere che complica ormai da oltre un mese la circolazione stradale a Pescarenico e soprattutto sulle tempistiche:

“Quei lavori di somma urgenza dovevano essere conclusi e la viabilità liberata già dallo scorso 7 ottobre, siamo al 12 ottobre, e non è chiaro se nemmeno venerdì 14, giorno per il quale LRH ha chiesto la proroga, tutto sarà ripristinato”.

Boscagli si è rivolto all’assessore ai lavori pubblici, Maria Sacchi, per fare presente la situazione. Del resto, dalla prossima settimana chiuderà il Ponte Azzone Visconti per i lavori che dureranno da lunedì a venerdì, in vista della sua riapertura a senso alternato (vedi articolo).

Se i lavori in Corso Martiri dovessero proseguire ulteriormente, il rischio è quello di creare una situazione insostenibile per il traffico cittadino in quell’area. “Lavori e infrastrutture – scrive Boscagli – sono essenziali ai cittadini solo se non viviamo il paradosso di un costante disagio e peggioramento della qualità di vita”.