Condanna definitiva sulla corruzione nella vicenda della Fondazione Maugeri

L’ex governatore lombardo dovrà andare in carcere

LECCO – La condanna è definitiva: 5 anni e 10 mesi di reclusione, una pena ridotta rispetto ai 7 anni e 6 mesi dell’Appello, ma che apre le porte del carcere per l’ex governatore della Lombardia.

Il politico lecchese è stato giudicato colpevole anche nell’ultimo grado di giudizio per la vicenda della Fondazione Maugeri.

Il caso quello dei benefit (vacanze, cene e uso di yacht) che l’allora presidente di Regione Lombardia avrebbe ricevuto per favorire, in cambio, rimborsi pubblici per oltre 200 milioni di euro alla Fondazione Maugeri e al San Raffaele.

Formigoni non potrà godere di alcun beneficio penitenziario, nonostante i suoi 71 anni d’età perché gli arresti domiciliari non sono previsti per i condannati per reati contro l’amministrazione, così come deciso dalla nuova legge anti-corruzione.