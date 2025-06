Caso Durante. Appello per Lecco. “Il suo ruolo non è più compatibile poiché ha perso credibilità”

Non si placano le polemiche sulla bufera che ha travolto l’assessore del comune di Lecco

LECCO – Non si placano le polemiche sulla bufera che ha travolto l’assessore del comune di Lecco Alessandra Durante. Pubblichiamo l’intervento di Rinaldo Zanini presidente di Appello per Lecco.

“Vorremmo suggerire all’assessore Alessandra Durante di dare in maniera autonoma le dimissioni evitando che parta l’inevitabile procedura di mozione di sfiducia dove metterebbe in imbarazzo anche la coalizione di maggioranza.

Prendiamo atto delle scuse dell’assessore al cittadino e ai cittadini, avrebbe dovuto farli, anche a nostro parere, all’istituzione che rappresenta perché è evidente che ne resterà danneggiata davanti alla pubblica opinione.

Lei si occupa di patti educativi digitali, famiglia, di cyberbullismo e sappiamo che ha parlato anche agli studenti delle scuole.

Il suo ruolo non è più compatibile poiché ha perso credibilità come Lei stessa ha ammesso nel video di scuse pubbliche.

Ci ascolti Assessore si dimetta, l’errore promosso è troppo grave per essere derubricato a un momento d’ira, ci eviti per una volta che le opposizioni portino in consiglio comunale una discussione che nessuno tra i cittadini vorrebbe sentire per quel poco di credibilità che hanno ancora le nostre istituzioni e ci metta una pietra sopra.

Una discussione che inevitabilmente non potrebbe che vertere sulla sua modesta azione come assessore. Certo in questi giorni una “goccia” che ha fatto traboccare il vaso ma noi siamo più preoccupati dal contenuto dell’intero vaso che dell’ultima goccia”.

Rinaldo Zanini

Presidente Appello per Lecco