Caso Durante. Forza Italia durissima: “Senza di lei non cambierebbe nulla. Assessorato fuffa”

Parole dure quelle di Angela Fortino, segretario cittadino, che si accoda alle richieste di dimissioni, rincarando la critica

LECCO – Sul caso Durante si alza anche la voce di Forza Italia, e lo fa con parole durissime. A parlare è la segretaria cittadina Angela Fortino, che in un comunicato stampa non usa mezzi termini per condannare il comportamento dell’assessora finita nella bufera per un commento anonimo e offensivo rivolto a un cittadino su Facebook. Per la fortino servono le dimissioni, rincarando la dose di critiche: “Il suo assessorato è sempre stato un assessorato fuffa“.

Qui, il comunicato integrale di Forza Italia

“Abbiamo letto con fastidio tutta la vicenda relativa alla scarsa educazione dell’Assessore Durante nel rivolgersi a un cittadino con l’aggravante di essersi mascherata e poi smascherata… Che chi rappresenta le istituzioni si lasci andare ad atteggiamenti che non sono consoni al proprio ruolo è decisamente inaccettabile. C’è chi ne ha chiesto le dimissioni e, come Forza Italia, siamo ovviamente dello stesso parere ma ci domandiamo anche: chi si accorgerebbe se anche l’Assessore Durante se ne andasse o venisse allontanata dalla Giunta? Il suo assessorato è sempre stato un assessorato fuffa, inventato per far quadrare i conti all’interno delle forze di maggioranza ma totalmente insignificante per la città”,