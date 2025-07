Caso Durante, mozione di sfiducia del centrodestra: “Dal sindaco un silenzio assordante”

Il sindaco Gattinoni non ha ancora sciolto le riserve sulle dimissioni presentate da Durante

“Vanno accettate, senza esitazioni”

LECCO – I gruppi consiliari di centrodestra hanno depositato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Alessandra Durante dopo il caso degli insulti su facebook in forma anonima emerso nei giorni scorsi che l’ha vista coinvolta.

Spiegano i rappresentanti di Lecco Merita di Più-Lecco Ideale, Fratelli d’Italia, Lega Lombardia per Salvini Premier: “Tale decisione si rende necessaria di fronte al silenzio assordante del Sindaco Mauro Gattinoni, che a quattro giorni dalle dimissioni pubblicamente rassegnate dall’Assessore Durante non ha ancora assunto alcuna determinazione né espresso alcuna posizione formale”.

“I fatti sono noti – continuano i consiglieri – l’Assessore ha ammesso di aver utilizzato un profilo anonimo per offendere e denigrare un cittadino lecchese su un social network, in aperto contrasto con i principi di rispetto e cittadinanza digitale consapevole, principi che dovrebbero ispirare l’azione di chi detiene le deleghe alla Comunicazione, ai Rapporti con i cittadini e all’Evoluzione digitale”.

“Le nostre forze politiche, con responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni, chiedono che le dimissioni siano immediatamente accettate, senza ulteriori esitazioni. In caso contrario, si richiede che venga convocato il Consiglio Comunale per deliberare sulla rimozione dell’Assessore, come previsto dalla mozione stessa. Riteniamo doveroso difendere l’integrità delle istituzioni cittadine e il rispetto nei confronti della comunità lecchese, valori che devono restare al di sopra di ogni calcolo politico o logica di conservazione del potere. Il tempo delle ambiguità è finito. Ora servono scelte chiare e atti conseguenti”.