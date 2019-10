Caso Provincia, la versione di Crippa: “Usuelli sapeva che avrei votato per Rota”

Bruno Crippa racconta la sua versione dei fatti sul bollente voto espresso a Villa Gina

Intanto il presidente Usuelli gli ha tolto la delega tenendosela per sè: “Voglio vedere come voterà al Parco del Curone”

LECCO – “Usuelli sapeva che avrei votato per Francesca Rota. Una decisione presa dopo aver saputo che le Province di Bergamo e quella di Monza- Brianza avrebbero votato per Bolis, senza astenersi sul punto”. Bruno Crippa, vice presidente della Provincia di Lecco, fino a ieri anche consigliere con delega ai rapporti con i parchi, difende la scelta fatta settimane fa a Villa Gina. Una decisione che ha provocato un terremoto all’interno di Villa Locatelli con l’uscita di scena dei consiglieri provinciali leghisti Stefano Simonetti ed Elena Zampetti. I due esponenti del Carroccio hanno infatti deciso di rimettere le deleghe al presidente Claudio Usuelli contestando il voto di Crippa.

Il decreto di modifica delle nomine firmato ieri da Usuelli

Ieri, martedì, al termine di un giro di consultazioni tra le parti rimaste a sostenere la maggioranza in Provincia, Usuelli ha firmato un decreto di modifica delle nomine effettuate il giugno scorso. A Crippa è stata tolta la delega ai Parchi, restando referente per la pianificazione urbanistica e vice presidente. Usuelli ha avocato a sé la delega ai rapporti con i parchi, quella all’Ambiente e quella alla Protezione civile. “Ad Usuelli avevo detto che sarei andato al Parco Adda Nord a votare Rota e che se avesse voluto un’astensione sarebbe dovuto andare lui. Mi ha risposto che non poteva andare e sono andato io votando per un presidente lecchese, con esperienza anche urbanistica”.

Una delega bollente

Ora quella delega, che si è rivelata decisamente bollente, è nelle mani di Usuelli che a breve dovrà presentarsi per votare il nuovo presidente del Parco del Curone e della Valle del Lambro. “Ci andrà lui e voglio vedere come voterà”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i vertici del Pd di Lecco e Provincia con una nota in cui si ritiene positivamente conclusa la crisi aperta irresponsabilmente dalla Lega in Provincia e si accenna alla disponibilità del Presidente Usuelli a valutare a breve una riorganizzazione generale delle deleghe al fine di rendere più efficiente ed efficace il lavoro di tutto il Consiglio.

Ecco la nota diffusa dal Pd

“Con l’incontro che abbiamo avuto ieri con il Presidente Usuelli riteniamo positivamente conclusa la crisi aperta irresponsabilmente dalla Lega in Provincia” dichiarano Marinella Maldini, Segretaria provinciale del PD Lecco e Giuseppe Scaccabarozzi, capogruppo Provincia Insieme. “In questi giorni abbiamo preferito non intervenire pubblicamente per non caricare ulteriormente una situazione già tesa. Situazione che si è risolta positivamente solo grazie al paziente lavoro di tessitura del Presidente Usuelli e al grande senso di responsabilità dei Consiglieri del gruppo Provincia Insieme.”

“Contrariamente a quanto emerso dalle ricostruzioni di questi giorni e dalle dichiarazioni di alcuni esponenti politici, la decisione di sostenere la candidatura a Presidente del Parco Adda Nord di Francesca Rota è stata valutata positivamente dal Vicepresidente Bruno Crippa che, in seguito, si è allineato con il Presidente Usuelli al fine di mantenere una logica territoriale nel voto in Assemblea. Per questo abbiamo ritenuto pretestuose le polemiche emerse e abbiamo lavorato, come è nostra abitudine fare, per risolvere i problemi costruendo insieme all’altra forza politica di maggioranza e al Presidente un percorso di messa in sicurezza dell’Ente”. “Abbiamo apprezzato – concludono la Segretaria Maldini e il capogruppo Scaccabarozzi – la disponibilità del Presidente Usuelli a valutare a breve una riorganizzazione generale delle deleghe al fine di rendere più efficiente ed efficace il lavoro di tutto il Consiglio. Ribadiamo, infine, il nostro totale apprezzamento e fiducia nel lavoro, al servizio di amministratori e cittadini, che stanno svolgendo i Consiglieri provinciali del gruppo Provincia Insieme e il Vicepresidente Bruno Crippa, a cui va la nostra totale solidarietà per gli inqualificabili attacchi ricevuti in questi giorni”.