Cava del Magnodeno. Erba (M5s): “Troppe zona d’ombra, servono risposte”

Il 30 aprile la Conferenza dei Servizi deciderà sulla richiesta di ampliamento della cava del Magnodeno presentata da Unicalce

Il Comitato “Salviamo il Magnodeno” chiede al Comune di posticipare la seduta o di esprimere parere negativo

LECCO – Sul tema interviene anche Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: “Sono molto preoccupato per l’accelerazione che sta subendo l’iter autorizzativo finalizzato all’estensione dell’attività estrattiva sul Magnodeno attraverso il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Molte sono le richieste di approfondimento ancora inevase che diversi enti hanno fatto pervenire per comprendere come verranno contenuti i principali impatti dell’ampliamento in oggetto. Il rischio è che si decida senza conoscere le reali ricadute delle nuove attività sul territorio. Troppe le zone d’ombra a cui servono risposte, da qui mi unisco all’appello di posticipare la Conferenza dei Servizi. Le nostre montagne sono un patrimonio naturalistico fondamentale e meritano grande rispetto perché racchiudono una parte essenziale della nostra identità e del profondo legame con il territorio. Non possiamo permetterci che scelte affrettate compromettano gli equilibri ambientali deturpando l’immagine di una montagna simbolo delle nostre radici”, conclude il consigliere pentastellato.