In Consiglio l’atto di indirizzo per il futuro della Cava del Magnodeno

Esclusi gli emendamenti dell’opposizione che abbandona l’aula

LECCO – Il Consiglio Comunale di ieri sera, lunedì, ha approvato l’atto di indirizzo voluto dalla giunta per la destinazione ad uso pubblico della Cava Vaiolo Alta nel 2034, quando scadrà l’autorizzazione concessa ad Unicalce.

“Oggi è importante e doveroso garantire l’attività di impresa a chi lavora e ha investito su quell’area – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni in un videomessaggio (clicca qui)- ma, nel rispetto delle norme regionali e provinciali, vogliamo inserire un pensiero, ovvero che quell’area non deve essere lasciata andare alla malora esauriti gli interessi economici dell’escavazione”.

Un atto politico che, per il sindaco, “è importantissimo, mai fino ad oggi il Comune si era espresso in questo modo sul tema nei modi, nei tempi e nelle sedi giuste. Apriremo una convenzione con il proprietario della cava che già oggi ci dirà come ci saranno consegnati quegli spazi nel 2034, perché questo sarà importante per decider quello che vogliamo farci in futuro”.

L’amministrazione comunale, fa sapere Gattinoni, attraverso l’assessore Zuffi ha aperto il dialogo con associazioni, con il politecnico, con gli architetti per trovare le idee migliori già oggi perché il domani prenda piede. Si apre quindi una pagina nuova, con strumenti veri per salvare il Magnodeno e per fare la nostra città bella, sostenibile, con una spinta in più sulla montagna e sul turismo”.

Lo scontro in aula

Il video del sindaco arriva all’indomani di una ‘calda’ seduta in Consiglio Comunale, con il centrodestra che ha abbandonato l’aula. Uno scontro non dovuto alla tematica trattata quanto all’esclusione degli emendamenti al provvedimento, presentati fuori tempo, in tarda mattinata, dal consigliere Stefano Parolari della Lega.

Le opposizioni avevano chiesto il rinvio del punto per trattarlo nella seduta di questa sera comprendendo gli emendamenti del Carroccio. Il rifiuto della maggioranza ha provocato l’uscita dall’aula per protesta dei consiglieri di centrodestra.

“Mentre la maggioranza emenda se stessa e litiga con se stessa sulla questione delle Cave, per evitare di prendere una vera posizione, abbiamo abbandonato l’aula in segno protesta, in seguito al rifiuto di discutere gli emendamenti da noi proposti – scrivono i consiglieri – Abbiamo deciso di investire meglio il nostro tempo, con un simbolico sopralluogo presso Piazza Affari; teatro di fatti per i quali l’amministrazione sta ancora pensando a quali tavoli convocare”.