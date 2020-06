In un video messaggio, il sindaco Virginio Brivio spiega il motivo del ricorso al Tar contro la Provincia

Il caso è quello della Cava di Chiuso e dell’autorizzazione alla realizzazione di un deposito di materiale edile

LECCO – Opposizione in sede legale al provvedimento della Provincia: il Comune di Lecco non indietreggia sul caso della Cava di Chiuso e in un video messaggio ai cittadini spiega le motivazioni.