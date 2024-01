Cena per il Teatro, il comune risponde alla polemiche: “Una grande occasione”

La cena di raccolta fondi a invito è organizzata per finanziare i lavori di restauro del Teatro della Società

LECCO – E’ in programma questa sera, 30 gennaio, presso le Scuderie di Villa Manzoni, una cena di sostegno alla raccolta fondi per i lavori di restauro del Teatro della Società. In riferimento all’evento l’Amministrazione comunale ha specificato che il programma – approvato con delibera di Giunta comunale n. 13 del 25 gennaio 2024 – prevede una cena di raccolta fondi a invito promossa dall’amministrazione stessa.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato che il coinvolgimento dell’Impresa Sociale Girasole è limitato alla messa a disposizione della piattaforma tecnica di cui è titolare, per le ordinarie operazioni di registrazione e incasso, pagamenti e fatturazione, all’interno della vigente convenzione triennale di co-progettazione, per progetti di servizio e interventi in campo turistico.

“Il progetto di raccolta fondi predisposto dell’Amministrazione comunale e avviato nel 2023 presenta a oggi un bilancio positivo, non solo economico, ma anche sociale e umano; un percorso prezioso, fatto di incontri e di persone a cui sta a cuore il nostro teatro e che per esso vogliono impegnarsi. Si coglie dunque l’occasione per ringraziare di cuore i numerosi benefattori che stanno lavorando per la riapertura del Teatro della Società – è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Spiace vedere come alcuni vogliano vedere nell’allargamento della platea dei sostenitori del teatro un momento strumentale alla polemica, piuttosto che una grande occasione per una delle più prestigiose Istituzioni culturali di Lecco”.