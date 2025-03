Centinaia di persone in Piazza Cermenati a sostegno del popolo ucraino

L’iniziativa promossa da Azione, presente anche l’on. Federica Onori

“La democrazia va difesa convintamente, alzando la testa e la voce”

LECCO – Domenica sera in piazza Cermenati a Lecco centinaia di persone hanno manifestato il proprio fermo sostegno al popolo ucraino. Cittadini, gruppi politici e associazioni sono scesi in piazza, sotto le bandiere europee, italiane e ucraine, come reazione al comportamento tenuto dalla Casa Bianca e per chiedere una presa di posizione netta e autorevole da parte dell’Unione Europea sulla questione.

Tante le voci che hanno animato la mobilitazione, promossa da Carlo Calenda in oltre 30 piazze d’Italia e coordinata sul territorio da Azione Lecco. Hanno testimoniato l’impegno a favore dei principi di democrazia e libertà e del diritto alla sovranità del popolo ucraino: Andrea Zanoni, esperto di politiche internazionali, Diego Ghidotti, Stand for Ukraine, Olena Lashchuk, Stand for Ukraine, Mariagrazia Zanetti, Telefono Donna Lecco e Les Cultures, Armando Crippa, Cassago chiama Chernobyl, Costantino Ruscigno, MFE, Corrado Valsecchi, Appello per Lecco, Andrea Frigerio, Italia Viva Lecco

A chiudere l’incontro, tra gli applausi dei presenti, l’onorevole Federica Onori di Azione, che ha incoraggiato a supportare la resistenza del popolo ucraino, anche respingendo i tentativi di revisionismo storico portati avanti dalla propaganda russa fino a dentro le istituzioni italiane.

“Ci teniamo davvero a ringraziare tutti coloro che ieri hanno scelto di unirsi a noi e di lanciare un segnale: la democrazia va difesa convintamente, alzando la testa e la voce. Un pensiero speciale alla comunità Ucraina presente, siamo al vostro fianco” ha concluso Eleonora Lavelli, segretario provinciale di Azione Lecco.