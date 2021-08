Anche il consigliere comunale Boscagli interviene dopo le dichiarazioni del sindaco

“Abbiamo lavorato per primi sulla proposta Palataurus offrendola alla città”

LECCO – “Non ho mai amato interventi sulla primogenitura e paternità delle iniziative Ma non si può nemmeno mentire. Invito tutti a riprendere gli articoli e i social di inizio marzo e approfondire come è stata la campagna per individuazione dei luoghi migliori per la vaccinazione”.

Anche il consigliere comunale Filippo Boscagli interviene sulle dichiarazioni del sindaco Gattinoni riguardo alla battaglia politica per affinché anche Lecco avesse un centro vaccinale (qui l’articolo precedente).

“Per primi – dice Boscagli – abbiamo lavorato alla proposta del Palataurus offrendola come idea per tutta la città. Spiace che ogni tema debba diventare una questione pubblicitaria tanto più quando si parla di bene comune e di questioni davvero importanti. Auspichiamo che vengano risolti grandi problemi della città dal lungolago al Bione, dalla viabilità alle scuole, prima di vedere altri interventi di facile campagna elettorale di un’attività che non esiste”.