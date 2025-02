Centrodestra lecchese unito verso le elezioni del 2026

Il centrodestra si prepara compatto alla sfida elettorale del prossimo anno, ma manca il nome del candidato sindaco

“L’obiettivo del centrodestra è continuare a lavorare insieme”

LECCO – Le forze politiche di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, insieme alle forze civiche locali, rinnovano il loro impegno per costruire un centrodestra omogeneo, compatto e determinato sul territorio lecchese. “La collaborazione tra i diversi gruppi politici avvia un percorso comune, con l’obiettivo di presentarsi uniti e con una visione chiara per il futuro della città di Lecco” fanno sapere i rappresentati che si sono riuniti pochi giorni fa.

“Il centrodestra lecchese, consapevole delle sfide future, si impegna a costruire un’alleanza solida e coesa, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini con politiche vicine alle persone e alle famiglie. È fondamentale che il territorio lecchese si identifichi in un progetto di crescita e sviluppo condiviso, che valorizzi le risorse locali, il lavoro, l’economia e la sicurezza. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un momento cruciale per il futuro della città”.

“L’impegno che rinnoviamo oggi è quello di presentare ai lecchesi una proposta concreta, in grado di rispondere alle sfide quotidiane. Vogliamo costruire una Lecco più forte e dinamica, con una visione di sviluppo che rispetti le specificità locali e le necessità di tutti i cittadini” spiegano dal centrodestra.

“L’obiettivo del centrodestra è continuare a lavorare insieme, rafforzando l’unità e la coesione all’interno della coalizione, per offrire una guida sicura e affidabile alla città. Il nostro impegno è per il bene di Lecco e dei lecchesi, con la consapevolezza che solo l’unione e la compattezza sono le chiavi per il successo – continuano dal centrodestra – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le forze civiche lecchesi sono pronti ad affrontare questa nuova sfida. La città ha bisogno di un centrodestra unito, in grado di affrontare con competenza, passione e visione le sfide che ci attendono”.

Le forze del centrodestra rinnovano la loro determinazione e unione in vista delle elezioni amministrative, e dei molteplici impegni sul territorio lecchese segnando la volontà di costruire una Lecco migliore ed un Centrodestra sempre più forte sul panorama politico territoriale.